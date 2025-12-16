¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Ï16Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤¹17Æü¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHKT48ÎÂÀ¥¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÂÀ¥Îë²í¡Ê19¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Î³§ÍÍ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¼«¿È¤Þ¤À¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ