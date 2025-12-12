12日午前11時52分、気象庁は津波注意報を発表しました。津波注意報が出ているのは青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部、宮城県。青森太平洋沿岸は津波注意報。すぐに津波が来ます、予想高さは1メートル。岩手県は津波注意報。すぐに津波が来ます、予想高さは1メートル。北海道太平洋中部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時10分で、予想高さは1メートル。宮城県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高