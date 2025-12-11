イラストレーターのコリノさんの漫画「嫁の悪口」がインスタグラムで4500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「洗濯は私がするわよ」と、同居の義母から言われた妻。「下着は自分で洗いたいな」と迷いつつも任せることにしたのですが、後日…という内容で、読者からは「嫁姑のリアルな関係性を見ました」「これ、結構あるある」などの声が上がっています。義母の“親切心”だと思っていたのに…