消防などによりますと、きょう午後4時すぎ、山形市江俣のラーメン店に車が突っ込んだとの通報がありました。警察と消防が現場に駆けつけ、当時の状況などの確認作業を行っています。 車を運転していたのは60代女性で、会話も可能だということですが軽いケガをしたとみられ、病院に搬送されています。 店は営業中だったとみられますが、客や店員などにケガ人はいないということです。