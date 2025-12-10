2025年12月11日（木）より、京王百貨店 新宿店で開催される『京王 クリスマスの彩り展 2025』、ソフビアイテムのラインナップが発表された。『京王 クリスマスの彩り展 2025』は、国内外で活躍される女性クリエーターたちによる、「ちょっとホッとする、 やわらかいクリスマスイベント」がテーマとなっている、オリジナルソフビや雑貨の展示販売イベント。このたび、ソフビアイテムのラインナップが発表された。さっそく紹介してい