総務省消防庁によりますと、青森県で震度6強を観測した地震では、9日午前6時時点で、北海道や青森県、岩手県、宮城県、福島県の30の市町村で1万3869世帯、2万8090人に避難指示が出ているということです。また、北海道で7人、青森県で20人ケガ人が出ているということです。