子どもが成長するにつれ、教育費や習いごと代が増えるのはもちろん、家計のバランスも変わっていくものです。でも子どもが小さいうちはその感覚は分かりにくいのではないでしょうか。とくに家計を管理している場合は将来、お金の出入りがどのように変化していくか気になるところですよね。『小学生以上の子どもがいるママに質問。貯金は小さいうちが1番貯まりますか？』この問いかけに、ママたちからさまざまな声が寄せられました