¼¡²óºî¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·ÏÃÂê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤ ¡Ù¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤âÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤¬2025Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê²ñ¾ì¤Ë½ÐË×·èÄê¡£¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¡Ö¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤äÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤æ¤ë¥­¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mkII¡×¤¬¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø