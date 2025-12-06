ウルトラマンシリーズのオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78」にて、「Shaky！ バブルヘッドドール M78 ULTRAMAN」が登場。ウルトラマンワールドM78 オンラインでは2025年12月11日（木）、ウルトラマンワールドM78とその他グッズ取扱店では12月13日（土）より順次発売される。＞＞＞Shaky! バブルヘッドドール M78 ULTRAMANをチェック！（写真9点）「Shaky！」はアメリカンヴィンテージ雑貨をイメージしたバブルヘッド