¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬±Ç²è¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê´ÆÆÄ¼é²°·òÂÀÏº¡¢ÍèÇ¯6·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡£¶âÈ±¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤Î¡È¥³¥ï¥â¥ÆºÇ¶²¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î½÷»Ò¤Î¿´¤ò¤È¤­¤á¤«¤»¤ë¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¡£¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿23Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àéµ±¤¯¤ó¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¡×¤äÊüÁ÷Ãæ¤ÎWOWOW¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü