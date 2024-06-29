Snow Manのラウール（21）が自身の誕生日であった27日、公式Instagramでパリからライブ配信を実施。その中で、過度なダイエットをしすぎないことを推奨するために、まず“風呂キャンセル界隈”でお風呂に入らない人々への理解を示したことで、X（旧Twitter）上のファンが沸くこととなった。ラウールは“風呂キャンセル界隈”肯定派“風呂キャンセル界隈”とは、X上で4月頃にトレンド入りするほどバズったワードで、鬱や自律神