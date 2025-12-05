東京ディズニーリゾートでは、ディズニー・アニメーション・スタジオ映画『ズートピア』の世界観を表現したメニューを提供中！劇中の印象的なシーンを彷彿とさせる、カラフルなドーナツが登場しています。 東京ディズニーリゾート『ズートピア２』チョコドーナツ  価格：450円発売日：2025年11月26日(水)販売店舗：東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」東京ディズニーシー／メディ