全国のご当地ラーメン、ナンバー１を決める大会で栃木県代表として出場した「佐野らーめん」が見事１位を獲得し、３日、出場者たちが佐野市の金子裕市長に優勝を報告しました。 佐野市役所を訪れたのは、市内のラーメン店「佐よし」を経営する店長の佐藤義之さんら「佐野らーめん会」のメンバーです。 佐藤さんは市内の約７０店が加盟する「佐野らーめん会」を代表して１１月に東京で