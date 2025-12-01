プリティーシリーズ最新作『ひみつのアイプリ』の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が2026年3月13日（金）に公開することが決定！特報PV映像とキービジュアルが到着した。☆ムビチケイメージなど関連画像をチェック！（写真5点）＞＞＞2024年4月から放送がスタートした「プリティーシリーズ」最新作『ひみつのアイプリ』は、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲ