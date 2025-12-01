ファミリーマート（東京都港区）が、おむすび・弁当、パン、麺類にご利用できる「お買得クーポン」を12月2日から期間限定で配布します。【えっ？】どの商品が“50円引き”？「お買得クーポン」対象ジャンルを一挙、紹介！ファミリーマートでは、物価の高騰が続く昨今、多くのユーザーに楽しくお得に買い物を楽しんでいただきたいという思いから、人気カテゴリーを対象に「お買い得クーポン」の企画を2024年11月に実施。その