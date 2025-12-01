2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ÎÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£µð¿ÍÀµÊá¼ê¤Ï´ßÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ÃÈå¤È»³À¥¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¡Ä¤Û¤Ü¡È½ÐÈÖ¾Ã¼º¡É¾®ÎÓÀ¿»Ê&Âç¾ëÂî»°¤ÎËöÏ©¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ­¸¶¹ÒÊ¿¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¤ËÄó½Ð´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¡¢ÆüÊÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¼«Í³·ÀÌó¤Ë¡£µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Öº£µ¨¤âºòÇ¯¤ËÂ³¤¯14¾¡¤òµó¤²¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤ËÊÆ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é3Ç¯·ÀÌó¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó