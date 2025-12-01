2026年1月より第2期が放送されるTVアニメ『ヴィジランテ』。初公開となる第2期の映像を使用した『ヒロアカ』とのコラボアニメ映像が公開。また今週12／7（日）に開催の東京コミコンステージでは、第2期最新PVやキービジュアルの公開も決定した。＞＞＞コラボ映像場面カットをチェック！（写真6点）『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕の