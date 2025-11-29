お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、最愛の父の三回忌を報告した。クロちゃんは「先日、お父さんの三回忌法要でした。僕は仕事で行けなかったけど、お母さんと妹達がしっかりやってくれました」と報告。「生きてるうちに親孝行を全然出来てなくて情けないなって後悔する事があったけど、水曜日のダウンタウンの三途の川のおかげで父親に本当に会えた気がしてかなり