川に仰向けで浮いている女性の遺体...行方不明の高齢女性か 北海道帯… 北海道 時事ニュース STVニュース北海道 川に仰向けで浮いている女性の遺体...行方不明の高齢女性か 北海道帯広市 2025年11月29日 14時12分 ざっくり言うと 北海道帯広市の川で29日、仰向けに浮いている女性の遺体が発見された 警察は女性の身元の確認を急ぐとともに、事件・事故の両面で捜査する方針 帯広警察署には28日午後8時ごろ、高齢女性の行方不明届けが出されていた