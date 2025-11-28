プロ野球選手と結婚発表した元アイドルが、反響の大きさに驚いた。２８日までにインスタグラムで「沢山（たくさん）の祝福のコメント温かいコメントありがとうございます反響が想像以上で驚いてます！！」とつづったのは、巨人・リチャード内野手との結婚を２６日に報告した元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯＮ」メンバーの外薗（ほかぞの）葉月。「ゆっくりですが１つずつ読ませていただいて