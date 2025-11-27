ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 香港のマンション火災、また新たな場所から火 懸命な消火活動が続く 香港 日テレNEWS NNN 香港のマンション火災、また新たな場所から火 懸命な消火活動が続く 2025年11月27日 19時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 香港の高層マンションで大規模な火災が発生し、24時間以上が経過した 新たなところから火が噴き出すということを繰り返している状況とのこと これまでに55人の死亡が確認されており、懸命な消火活動が続けられている 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 警察が駆け付けたが...中国人観光客が関空で転落死 「日本へ行くのは危険」中国のネットざわつく、その真相は 2025年11月26日 18時21分 電話会談 トランプ大統領が高市総理に発言抑制を要求か 2025年11月27日 10時48分 『名探偵プリキュア！』プリキュア新作タイトル発表 23作目は10年ぶり題名に漢字 2025年11月27日 7時0分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分