TRFDJ KOO（64）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自身の“黒歴史”を語った。KOOはお笑いライブを主催するなど“お笑い通”として知られる。この日はお笑いコンビのラブレターズと出演。お笑いについて熱いトークを展開すると、溜口佑太朗から「それぐらいの分析できるんだったら、マジでネタ書けますよ。書いた方がいいです、ネタ」と勧められた。KOOは「それは無理ですよ」としつつ