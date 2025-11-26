11月26日は「いいプルーンの日」です。カリフォルニア産プルーンに関する研究、調査などを行うカリフォルニア プルーン協会が制定しました。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが「プルーン」の鉄分吸収率を上げる食べ物です！プルーンは鉄分が多いといわれていますが、本当なのでしょうか。プルーンに含まれている主な栄養素やプルーンの栄養素を効率的に摂取する方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きま