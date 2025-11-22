10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£»Ä¤¹¤È¤³¤í3ÏÃ¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡ä°ìµó¾å±Ç¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÅÐÃÅ¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ­¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶