Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾­·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡£»£±Æ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò°ì»þÅª¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÅÄ¹­Ç·¡Ê65¡Ë¤¬¼ç±é¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ç24Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¿¿ÅÄ¤Ï¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÁ°ºî¤Î10Ç¯¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Á°ºî¤ÏÁ´10ÏÃ¤Ç¡¢