スヌーピーでおなじみの『PEANUTS（ピーナツ）』の空前絶後の豪華愛蔵本が誕生！オールカラーで別冊漫画ほか貴重な特典を収めた特典BOX＋美麗ケース入りの公式ブック『エッセンシャル・ピーナッツ』が刊行される。☆豪華なイラストや特典など関連画像をチェック！（写真12点）＞＞＞河出書房新社より、スヌーピー、チャーリー・ブラウンほか数々の人気キャラクターが登場する漫画『ピーナッツ』の生誕75周年を記念した豪華愛蔵本