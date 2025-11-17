日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

インフルエンザで休んでいた小1男児 マンションのベランダから転落

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 17日、東京・杉並区のマンションから小学1年生の男児が転落した
  • インフルエンザで学校を休んでいて、ベランダから転落したとみられる
  • 母親は薬をもらいに外出し、男児は1人でマンション4階の自宅にいたそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生
    【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分
  • 九州初　全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも　大分
    九州初　全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも　大分 2025年11月14日 18時48分
  • アラフォーバツイチ女さん
    「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分
  • 紀子さま
    「紀子さまは職員のことを“ツール”と捉えておられる」　続く苛烈な“ご指導”…皇嗣職トップの“退任説”のウラ側 2025年11月12日 11時41分
  • マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ　売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず
    マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ　売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
    2. 2. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    3. 3. 17年交際→結婚したら衝撃の事実
    4. 4. 「愛が足りない」紀子さま苛烈か
    5. 5. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    6. 6. 横浜の路上 流血した男性2人発見
    7. 7. 北川景子の若者言葉に驚きの声
    8. 8. 冷却シートを貼った男児が転落か
    9. 9. ギャル曽根「顔の異変」真相告白
    10. 10. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    1. 11. 自称元ジャニJr.の疑惑 本人直撃
    2. 12. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    3. 13. 熱中症かと思ったら…手足切断
    4. 14. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    5. 15. 日本行きキャンセル 無料で対応
    6. 16. 完全消灯 怒りの道の駅に大反響
    7. 17. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
    8. 18. 鬼滅の刃 全世界興収1000億円に
    9. 19. わいせつか「大宮先生」また逮捕
    10. 20. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    1. 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
    2. 2. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    3. 3. 「愛が足りない」紀子さま苛烈か
    4. 4. 横浜の路上 流血した男性2人発見
    5. 5. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    6. 6. 冷却シートを貼った男児が転落か
    7. 7. 17年交際→結婚したら衝撃の事実
    8. 8. 自称元ジャニJr.の疑惑 本人直撃
    9. 9. 熱中症かと思ったら…手足切断
    10. 10. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    1. 11. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
    2. 12. わいせつか「大宮先生」また逮捕
    3. 13. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
    4. 14. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
    5. 15. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か　女性刺され大ケガ、男が逃走　東京・赤坂
    6. 16. インフルの小1 マンション転落
    7. 17. 立憲・野田代表 高市首相に苦言
    8. 18. 峯村氏 中国の怒りが最高レベル
    9. 19. TV付ナビ 受信契約漏れ続々判明
    10. 20. 日産スタジアム命名権に更新案
    1. 1. 佳子さま売れ 絶妙価格が一因か
    2. 2. 安心して付き合える人の見極め方
    3. 3. 非常用の水 備蓄方法の難しさ
    4. 4. 高市内閣支持69％、不支持16％
    5. 5. 23歳受刑者「精巣がん」で死亡
    6. 6. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
    7. 7. トイレで女児に性的行為→殺害
    8. 8. 王将ナメクジ事件巡り新たな展開
    9. 9. 中国大激怒も 岡田議員が標的に?
    10. 10. 高市氏 非核三原則の見直し検討
    1. 11. ポケパーク開業 注意事項を発表
    2. 12. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
    3. 13. カスハラ対応指針案 通報を明記
    4. 14. 主婦殺害 遺族に対する批判の声
    5. 15. Suica ペンギン卒業に撤回署名
    6. 16. 高市政権大ピンチ！ 林芳正総務相の「政治とカネ」疑惑が拡大…ナゾの「ポスター維持管理費」が新たな火種に
    7. 17. 慎太郎さん死去35日後 母も死去
    8. 18. 忙しい人強調? 杉尾氏に辛辣な声
    9. 19. 電気ガス補助 6000円程度で調整
    10. 20. 「孫がラブホ市長と…」市民怒り
    1. 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
    2. 2. 日本への渡航自粛 中国の反応は
    3. 3. 失敗で即処刑 脱北者明かす脱出
    4. 4. だまされポルノ撮影 複数社訴え
    5. 5. バック転練習の韓8歳 下半身麻痺
    6. 6. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    7. 7. 米高額宝くじ「メガミリオンズ」、1500億円の当選くじ1枚がジョージア州で販売
    8. 8. 脱北女優 日本旅行中の近況話題
    9. 9. 任天堂のファミコン なぜ米国に?
    10. 10. ammaazzzeeeingggggg 英の愛憎劇
    1. 11. 82歳米女性 体当たりでクマ撃退
    2. 12. 韓国 竹島の歴史認識で懸念表明
    3. 13. 中国大手 日本旅行の販売を停止
    4. 14. 訪日やめた 中国SNSに出始める
    5. 15. 韓国は「模範的な同盟国」評価
    6. 16. 韓国と米が「合意」を発表
    7. 17. 台湾 中国に抑制的な対応を要求
    8. 18. 韓国企業 サムスンとの技術格差
    9. 19. ジェッツのクリス・ボイドが重傷
    10. 20. 米軍「麻薬船」に21回目の攻撃
    1. 1. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    2. 2. 安住氏が「陳腐な話」SNSで炎上
    3. 3. 日本は本当の地獄に向かう 騒然
    4. 4. 「地頭がいい人」の特徴ベスト1
    5. 5. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    6. 6. ブラックフライデー 3つの準備
    7. 7. 訪日中国人が減少ならGDP下振れ?
    8. 8. バーガーキング日本事業を買収へ
    9. 9. 缶詰3個で一週間 年金夫婦の告白
    10. 10. 経済対策「17兆円」を上回る規模
    1. 11. 米でAIリストラ 回避できる職業
    2. 12. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
    3. 13. 草津温泉で熱発電導入へ 群馬県
    4. 14. スーパードライ一強時代は終焉か
    5. 15. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
    6. 16. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    7. 17. 失礼なひと言 1秒で反撃する方法
    8. 18. 「学びの本質」を失うリスク
    9. 19. 経済対策 月2000円前後の補助へ
    10. 20. 「新富裕層」が注目するべきこと
    1. 1. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    2. 2. Black Friday 去年の売れ筋は?
    3. 3. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
    4. 4. 発炎筒の代わりに車検対応の商品
    5. 5. どこに何書いたか分かるノート
    6. 6. 「LINE」iPhone向けの一部不具合
    7. 7. Xiaomi 最大51%オフセール開催
    8. 8. 「ガンプラ」が動くサービス登場
    9. 9. Apple Watchが特許侵害で訴訟へ
    10. 10. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    1. 11. 「Pixel Watch 4」注目の機能
    2. 12. 「KOORUI」ディスプレーがお得に
    3. 13. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
    4. 14. 完全ワイヤレスイヤホンの選び方
    5. 15. モスバーガー「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会 / 傷・汚れに強い布張りオフィスチェア【まとめ記事】
    6. 16. AI機能「Gemini」に対応！Google Pixel Watch 4 レビュー
    7. 17. 年収10万ドル（約1550万円）以上の層は、AI人気が急上昇。5万ドル未満ではポテチとタイヤ
    8. 18. Radeon RX 9070 XTと9070を試す - GeForce比でも優秀なゲーム性能、価格次第で化ける？
    9. 19. AI生成曲にはラベルが必要？ 97%がAI生成音楽を聴き分けられず
    10. 20. NTT×TBS、3000キロ離れた拠点をIOWNでつなぎバーチャルプロダクションの実証に成功
    1. 1. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
    2. 2. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
    3. 3. 大谷 真美子さんにキスしない訳
    4. 4. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    5. 5. 熱愛報道も1年で関係性に変化か
    6. 6. 侍J あと1人からHR被弾でドロー
    7. 7. 大谷最新ニュース 3700件の反響
    8. 8. 大谷夫妻の「阿吽の呼吸」に反響
    9. 9. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
    10. 10. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
    1. 11. 真美子さん ファッションの変遷
    2. 12. 侍Jの韓国代表マネジャーの正体
    3. 13. 巨人が今FA先として不人気な理由
    4. 14. 松井氏の「師匠」大谷翔平に警鐘
    5. 15. 箱根駅伝 開催方法の変更を検証
    6. 16. 真美子さん選んだハイブラワンピ
    7. 17. 大谷翔平 泥沼裁判は長期化か
    8. 18. ノルウェー、7大会ぶり通算4度目のW杯出場が決定！　後半4発で“大勝必須”のイタリアに逆転勝利
    9. 19. 山本由伸の愛犬 友達はデコピン
    10. 20. U-22韓国代表に「歴史的屈辱」
    1. 1. ギャル曽根「顔の異変」真相告白
    2. 2. 北川景子の若者言葉に驚きの声
    3. 3. 鬼滅の刃 全世界興収1000億円に
    4. 4. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    5. 5. 「木村拓哉ハマり役」圧倒的1位
    6. 6. ひろゆき氏 禁煙しない理由語る
    7. 7. 星野源、紅白不出場も納得の理由
    8. 8. 小野真弓「絶対にすぐ離婚する」
    9. 9. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
    10. 10. 大正製薬「ヴイックス」とちいかわがコラボ。コラボケース付属セット全6種が12月4日発売
    1. 11. 立花氏 生活費困窮でアルバイト?
    2. 12. わいせつし殺害 男の異常な性欲
    3. 13. Fukaseがインスタ全削除…騒然
    4. 14. イワクラ 破局で「風俗通える」
    5. 15. 騒動で全降板→奇跡の完全復活か
    6. 16. フジ不祥事の裏で新事実が判明か
    7. 17. 三山、羽賀研二と同じ「自爆」か
    8. 18. 木村拓哉 事務所に残った理由は
    9. 19. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
    10. 20. 外務省の担当局長 17日中国訪問
    1. 1. Number_i炎上 読みが甘かったか
    2. 2. 子は発達障害「母親失格では」
    3. 3. コストコの華やか新作スイーツ
    4. 4. 40・50代にお薦め? GUパンツ紹介
    5. 5. 「アーモンドミルク」の効果
    6. 6. ノースフェイスの復刻がお得
    7. 7. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
    8. 8. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
    9. 9. 夫婦の「モヤモヤ」漫画に反響
    10. 10. 人を食っちまう? 保健医の本性
    1. 11. ハニーズのお目見えアウター
    2. 12. 「寒川」はなんて読む？実は駅名なんです…！
    3. 13. 森永製菓「アイスダース」登場
    4. 14. MARL MARL×ディズニー 11月発売
    5. 15. ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！　盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
    6. 16. 殺し屋が集うラブデスゲーム
    7. 17. 大人のおしゃれ 靴下の選び方4点
    8. 18. 寝相が激しすぎる夫婦に驚きの声
    9. 19. SNSで人気 デニムの上手な人
    10. 20. 通勤にも Adidasのリュック