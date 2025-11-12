「ことでん」の愛称で知られる香川・高松琴平電気鉄道（高松市栗林町）の公式キャラクター「ことちゃん」が11月12日、公式「X」を更新。【えー！】「ことちゃん」の投稿が面白すぎる！チェックしてね！同月11日にJR東日本「Suicaカード」の公式マスコット「Suicaのペンギン」が2026年度に卒業すると発表されたのを受け、ことでんの公式駅員でイルカのことちゃんは、同公式アカウントで「まさかの卒業、おつかれさまでした」