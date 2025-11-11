ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮城で10代の男女5人が乗った車がタンクローリーと衝突 16歳女性が重… 国内の事件・事故 交通事故 宮城県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 宮城で10代の男女5人が乗った車がタンクローリーと衝突 16歳女性が重体 2025年11月11日 15時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日早朝、宮城県大崎市で10代の男女5人が乗った車の事故があった 県道交差点でタンクローリーと衝突し、16歳女性が意識不明の重体 19歳男性は大けがをしており、15歳から18歳の男女3人もけがをした 記事を読む おすすめ記事 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 この3人の中に小学生が 年齢発表で騒然「マジ!?」 2025年11月11日 11時0分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分