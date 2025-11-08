気になる男性と手っ取り早くつながる手段として使えるLINE。電話番号に比べて、気軽にIDが交換できるのは良いのですが、それだけに相手が自分のことをどう思っているかよくわかりません。そこで今回は10代から30代の独身男性204名に行ったアンケートを参考に「LINEで片想い中の男性の『脈のありなし』を探る方法９パターン」をご紹介します。【１】すぐ返事ができない時は「後で」などあらかじめ教えてくれる「相手に心配させたく