初の本格的な国会論戦がスタートする7日、高市首相が答弁準備のために宿舎を出たのは、午前3時1分。異例の早朝出勤となった。各社の総理番記者も取材のため、午前3時前には現場に集まっていた。午前2時半頃から、秘書官たちが首相公邸に集まり、最後にコートと鞄を手に持った首相が公邸に入っていった。午前9時から始まる予算委員会に向けた勉強会。首相周辺によれば、秘書官全員が参加したという。これまでの取材で、石破政権、岸