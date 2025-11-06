テレビ朝日系「かまいガチ」が５日に放送され、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日の企画は「とにかくイイ女になりたいねん」。さや香・石井、東京ホテイソン・たける、トム・ブラウンの布川ひろき、錦鯉・渡辺隆らを招いて、ガチ女装で本気の「イイ女」を競い合った。石井、たけるら、いかにも女装の似合いそうなメンバーはもちろん、高身長で筋肉質な布川の見事な美女化に濱家が苦笑。「布川きれい…」と驚