メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ニャアン パイロットスーツVer.」(8,800円)Lucreaシリーズをより手に取りやす