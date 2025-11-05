ニューストップ > 国内ニュース > 徳島の住宅に遺体、死因は心臓破裂 50代男性を聴取も具体的な説明で… 国内の事件・事故 高齢者 家族 徳島県 時事ニュース 四国放送NEWS 徳島の住宅に遺体、死因は心臓破裂 50代男性を聴取も具体的な説明できず？ 2025年11月5日 18時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 3日未明、徳島市の市営住宅の一室で高齢男性の遺体が見つかった 死因は胸を強く打ったことによる心臓破裂で、警察が経緯などを調べている 3人家族だったが、母親が入院したため80代の父親と2人暮らしだったそう 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「おじさんが人と話すのやめてくれない?」“パーカー論争”引き起こしたコラムニスト、またも衝撃ポストで大炎上 2025年11月5日 19時35分 娘をトー横に「殺された」父が見た"変わらぬ歌舞伎町" 再び少女が転落死、それでも通い続ける理由 2025年11月1日 8時10分 ボックスティッシュを放り込み、性的なメモを貼り付け 74歳女を逮捕 2025年11月5日 15時40分