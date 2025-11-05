11月3日の未明、徳島市の市営住宅の一室で高齢男性が死亡しているのが見つかりました。



死因は胸を強く打ったことによる心臓破裂で、警察が経緯などを調べています。



男性が亡くなっていたのは、徳島市末広4丁目の市営住宅です。



警察によりますと11月2日の午後11時過ぎ、近くに住む女性から「玄関ドアを叩かれている」と110番通報がありました。



かけつけた警察官がドアを叩いていたとみられる50代男性の部屋を訪れたところ、男性は在宅していましたが、居間と台所の間で仰向けで倒れている高齢の男性を発見、その場で死亡が確認されました。



