「バーガーキング」店舗イメージビーケージャパンホールディングスは、11月に京都・神奈川・北海道・兵庫に4店舗をグランドオープンする。バーガーキングは、今回新規出店する店舗を合わせて全国に312店舗（11月20日時点、予定）となる。ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くの消費者に楽しんでもらうため、全国への新規出店を強化している。「バーガーキン