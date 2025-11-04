ＭＬＢは３日（日本時間４日）にＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）の会員の投票で選ばれる今季の各賞の最終候補を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）はナ・リーグＭＶＰで３人の最終候補に入った。最終候補入りは５年連続で、選出されれば３年連続４度目。７度の受賞のバリー・ボンズ氏に次いで単独２位となる。大谷は今季打者として自己最多の５５本塁打、打率２割８分２厘、２０盗塁、１０２打点、メジャートップの１４