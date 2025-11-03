銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「たまには息抜きも必要ですよ」と言って店外ばかり誘ってくるおじさん。○ノーギャラでは息抜きどころかストレスがたまる店外というのはもちろん「店外デート」のことなのですが、デートだと思っているのはおじさんだけなので、ここではあえて「店外」と呼ぶことにします。店外は、その日の売上を約束してくれる「同伴