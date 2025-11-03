夫の執念が事件を動かした容疑者は被害者の夫の高校の同級生だった――。26年の時を経て、衝撃的な一報が全国を駆け巡った名古屋市西区の主婦殺害事件。逮捕から一夜明けた11月1日朝、現場となったアパートの周辺では、あらためて亡くなった高羽奈美子さん（当時32歳）の冥福を祈って手を合わせる人や、「逮捕されてよかった」という安堵と「でも、まだよく分からない」という複雑な気持ちを吐露する住民の姿があった。殺人容疑で