福岡県警八女署は２日、同県八女市、自称会社員の少年（１５）を道交法違反容疑（無免許運転、信号無視）で逮捕した。少年はこの逮捕前に同法違反容疑（信号無視）で現行犯逮捕され、手錠をかけられていたが、その後約１８時間にわたり逃走していた。発表では、少年は２日午前０時２５分頃、同市内の交差点で原付きバイクを無免許で運転し、赤信号を無視した疑い。容疑を認めている。少年は現行犯逮捕された後、両手に手錠を