柿が柔らかくなってしまう…を解消 「柿をたくさんいただいて」と言う声をよく聞く季節になりました。せっかくいただいた柿ですが、たくさんあると熟して柔らかくなってしまうことはありませんか？今回は柿を長持ちさせる裏ワザレシピを紹介します。 常温で手軽にさくっと柿を保存しっかり包んで冷蔵庫保存お風呂上がりに食べたくなる冷凍保存ヘタを湿らせると長持ちする 柿は、ヘタの部分で呼吸をしていると言われ、ヘタを湿ら