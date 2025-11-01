今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。７年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は１日、名古屋市内で最終調整を行い、補欠登録で温存されているエースで主将の黒田朝日（４年）も万全の走りを見せた。原晋監督（５８）は、マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）保持者で、駅伝でも抜群の強さを誇る黒田