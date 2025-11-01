スペアタイヤがないクルマでパンク……どうするのが正解!?近年のクルマは、車両軽量化による燃費改善や荷室スペースの拡大などの理由から、スペアタイヤを標準装備していないモデルが増えています。そんなクルマでパンクしたとき、どのように対処するのが正解なのでしょうか。【画像】「えぇぇぇ！」これが「スペアタイヤが標準装備されない理由」です！（22枚）知っておきたい「パンク時の正しい対処法」をご紹介します。「