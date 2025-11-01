マイナビは10月28日、「正社員2万人の『推し活と仕事』に関する意識調査」の結果を発表した。調査は10月、20〜59歳の正社員2万人を対象にネット上で実施した。20代では「推し活をしている」割合が半数に迫る一方で、推し活をしている人の約6割が「推し活のために仕事を頑張っている」と回答。私生活の充実が仕事への動機付けに影響している様子がうかがえた。推し活実施者の8割が「私生活が充実」20〜50代の正社員全体で「推し活を