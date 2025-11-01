26年前に名古屋市西区のアパートで当時32歳の主婦が殺害された事件で、警察は殺人容疑で69歳の女を逮捕しました。逮捕されたのは、名古屋市港区に住む安福久美子容疑者（69）です。安福容疑者は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺した殺人の疑いがもたれています。安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、おととい、警察に出頭。現場に残された血痕とDNA型が一致