多種多様な販売形態の登場により、構造や文脈が複雑化しながら、より多くのユーザーを楽しませるようになってきたデジタルゲーム。本連載は、そんなゲームの下地になった作品・伝承・神話・出来事などを追いかけ、多角的な視点からゲームを掘り下げようという企画だ。 （関連：【画像あり】『Breakout』『Mega Ball』『カービィのブロックボール』…「ブロック崩し」の歴史を辿る）