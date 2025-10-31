ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手（３１）が、ドジャースタジアムで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦に「１番・指名打者」で出場し、４打数無安打に終わった。２２歳新人のトレイ・イエサベージ投手らに封じられ、チームは連敗でシリーズ２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。試合後は敵地トロントへ移動。背水の陣