俳優クリス・エヴァンス（44）が、女優の妻アルバ・バプティスタとの間に第1子を迎えたことが報じられた。TMZによるとアルバは24日、マサチューセッツ州で出産したという。 【写真】俳優同士なのにレア！クリスとアルバの2ショット キャプテン・アメリカ役で知られるクリスは、2023年にアルバと結婚。交際当初から公の場に出ることを控え、プライベートを大切にしてきた2人は、今回の出産についても現時点で公の