米マイクロソフトのロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（MS）は29日、クラウドサービス「アジュール」で一時障害が発生したと明らかにした。業務用ソフト「マイクロソフト365」などが使えず、航空会社など複数の企業の業務に影響が出た。短時間でおおむね復旧し、原因については「不注意な設定変更」と説明している。米アマゾン・コムのクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」でも大規模な