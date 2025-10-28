トランプ米大統領が2025年10月27日に来日し、天皇陛下と皇居で会見した。SNSでは、トランプ大統領の振る舞いに注目が集まり、天皇陛下への「敬意を感じる」といった声が寄せられた一方、「失礼」とする声も上がっている。指差しで「グレートマン」称えるSNSで注目を集めたうちの1つが、トランプ大統領のジャケットのボタンだ。トランプ大統領は皇居に到着し、車から降りた際にはジャケットのボタンを閉めていなかった。出迎えた天